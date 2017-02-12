Франция ждет выборы, после которых будет решаться судьба Евросоюза. Сюрпризом для украинской власти может стать то, что безвиз уже некому будет выдавать.

Об этом сообщает Le Monde, передает NewsOboz.org.

«Европейский проект не сдержал своих обещаний. На данном этапе Германия и Франция получает только существенные расходы. Сейчас решается будет ли будущее у Евросоюза. Активно обсуждается идея нового объединения стран Европы. Усиление везде в Европе националистических и ксенофобских партий способствует этому. Возможно, это отголоски пропаганды. Но очевидно, что Европе нужен новый проект, с большей долей демократической, социальной и экологической составляющих. На фоне Германии Франция играет первостепенную роль для начала таких изменений. Поэтому французские президентские выборы станут решающими для будущего Европы», — сообщили политические эксперты во Франции.