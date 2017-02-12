В Ватикане существует коррупция, но я не теряю спокойствия», сказал Папа Римский Франциск во время интервью с настоятелями монашеских конгрегаций, передает NewsOboz.org.

«Коррупция существует. Но я живу в мире. Если есть какая-то проблема, я пишу записку святому Иосифу и кладу под его статуэтку, которая стоит в моей комнате. Сейчас он спит на матрасе из записок. Поэтому я сплю хорошо», пошутил он.

Он признался, что, когда жил в Буэнос‑Айресе, то был более нервным, напряженным и озабоченным. Теперь живет в мире, потому что итальянцы дают добрый совет: чтобы жить в мире, нужна здоровая беззаботность

Говоря же о педофилии, понтифик сослался на данные, что из четырех лиц, которые ее допустили, двое ранее сами были использованы следующим образом.

«Так сеется дальнейшее использование; это катастрофа. Если в этом замешаны священники или монахи, то ясно, что это результат деятельности дьявола, который губит дело Иисуса через того, кто должен был бы провозглашать Его. Но скажем себе четко: это болезнь. Если мы не будем убеждены в том, что это болезнь, то не сможем хорошо решить эту проблему», говорит Святейший.

Как способ борьбы с этим явлением он назвал особое внимание в процессе подготовки кандидатов в священство и убеждение в том, что они дозрели до этого.