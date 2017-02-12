Полиция применила резиновые пули для разгона протестующих В пригороде Парижа прошли протесты против жестокого обращения полицейских с афроамериканским мужчиной, которые вылилась в столкновения со стражами порядка.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что участники акции подожгли как минимум один автомобиль и бросали в полицейских дымовые шашки.

Полиция в ответ применила резиновые пули и слезоточивый газ. Демонстранты требовали от властей наказания для четырех полицейских, которые 2 февраля задержали 22-летнего афроамериканского мужчину для проверки документов в парижском пригороде Оне-су-Буа.

Так, молодой человек, который сейчас находится в больнице, утверждает, что стражи порядка изнасиловали его с использованием полицейской дубинки.

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