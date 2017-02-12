В Белом доме заявили, что сегодняшний запуск Северной Кореей баллистической ракеты, которая упала в Японском море, не стал для США сюрпризом

Reuters сообщает, что подобные действия КНДР спровоцируют США на «различные варианты ответных мер».

«Теперь администрация президента рассмотрит различные варианты ответных мер, включая усиление санкций и военного присутствия в регионе», — заявил изданию источник.

При этом отмечается, что «США намерены действовать решительно, но избегать эскалации в регионе».