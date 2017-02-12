Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 20 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селах Довех Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, Айгепар и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гызылгаджылы Газахского района, Алибейли, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.