По меньшей мере 70 человек в Бельгии отравились угарным газом в павильоне, где проходили гонки на картингах. Об этом сообщает газета Soir.

Инцидент произошел в «картинг-центре» в городе Вавр в центральной части страны. Причиной отравления людей стала поломка в системе вентиляции из-за чего люди стали вдыхать выхлопные газы от гоночных авто.

«У пяти человек тяжелое отравление, у 12 средней тяжести, и у 50 человек легкое отравление», — говорится в сообщении издания со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что пострадавшие были направлены в различные больницы, включая медучреждение Брюсселя.