Действующий председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил журналистам, что не намерен баллотироваться на второй срок.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

«Я не буду баллотироваться во второй раз», — заявил Юнкер.

Жан-Клод Юнкер возглавляет Еврокомиссию с 1 ноября 2014 года. Срок полномочий председателя ЕК составляет 5 лет. Таким образом, полномочия Юнкера истекут в 2019 году.

Еврокомиссия является высшим исполнительным органом Евросоюза. Председатель Еврокомиссии избирается Европарламентом.