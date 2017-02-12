В Париже 11 февраля стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как передает АПА, в первый день выступили 4 азербайджанских дзюдоиста.

Орхан Сафаров (60 кг) пробился в полуфинал, одолев корейца, кыргыза и казаха и француза. В полуфинальном поединке Сафаров проиграл японцу, но в схватке за бронзу бразильца.

Вступивший в борьбу со второго круга Ниджат Шихализаде (66 кг) пробился в четвертьфинал, победив китайца и бельгийца. Здесь Н. Шихализаде уступил россиянину, но удостоился бронзы на утешительных схватках, одержав победы над израильтянином и канадцем.

Серебряный призер Олимпиады Рустам Оруджев (73 кг), стартовав со второго круга, вышел в полуфинал, победив казаха, португальца и китайца. Здесь Рустам уступил в дополнительном времени корейцу. В итоге, Оруджев в утешительном поединке встретился с товарищем по команде Хидаятом Гейдаровым. Поединок завершился победой Хидаята в дополнительное время.

Медаль Хидаяту Гейдарову вручал лично президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев.

Отметим, что Азербайджан представлен на турнире 7 спортсменами. Сегодня на татами выйдут еще трое азербайджанских дзюдоистов.