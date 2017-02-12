Член Управленческого Совета Республиканского Центра Талышской Культуры Шахин Мирзоев получил положительный ответ от властей Армении на просьбу предоставить ему временное убежище в этой стране.

По данным МИД Армении, Шахин Мирзоев прибыл в Армению вместе с семьей.

В заявлении говорится, что корреспондент газеты «Толыши Садо» в Азербайджане, участник талышского освободительного движения «был вынужден» бежать из Азербайджана из-за «гонений против национальных и религиозных меньшинств, и грубейшего попрания их прав».

Министерство иностранных дел Азербайджана пока не отреагировало.