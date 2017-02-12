Представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила заинтересованность армянских СМИ в вопросе азербайджано-российских отношений, отвечая на вопрос армянского журналиста о судьбе Александра Лапшина.

«Отрадно, что СМИ Армении так озабочены российско-азербайджанскими отношениями», – сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя по просьбе армянского журналиста экстрадицию Беларусью в Азербайджан популярного российско-израильского блогера-путешественника Александра Лапшина.

«Что касается сути вопроса, то я могу сказать, что мы информируем и СМИ, и, конечно, родственников относительно того, что предпринимается по защите российских граждан», – сказала она.

Уточнив, что у Лапшина есть гражданство и других стран, Мария Захарова отметила, что Москва находится в контакте как с его законными представителями, так и с представителями в частности Израиля для разрешения той ситуации, в которую он попал.

«Тема находилось и находится на контроле российской стороны», – подчеркнула Мария Захарова.

«Но вам, как представителю Армении, большое спасибо за интерес к подобной теме. Спасибо, что вы нам напоминаете о судьбе российских граждан», – обратилась Захарова к армянскому журналисту.