Житель канадской провинции Квебек выиграл в популярную лотерею Lotto Max 60 млн канадских долларов (почти $45,89 млн).

Как передает ТАСС, об этом сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.

«Выпавшие номера: 11, 16, 19, 22, 24, 38 и 41. Бонус-число — 48», — уточнили организаторы. Уже известно, что счастливый квиток был продан на одной из заправочных станций недалеко от Монреаля — крупнейшего города провинции.

Кроме того, еще 10 человек выиграли «утешительные призы» в размере 1 млн канадских долларов ($760 тыс.) каждый. Эти билеты были реализованы в разных частях Канады.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов ($49,5 млн) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года.

В декабре 2015 года и в августе 2016 года в Канаде также был зафиксирован выигрышный джекпот в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. На тот момент выигрыши составляли $46,2 и $46,3 млн.