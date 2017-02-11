Индия в рамках развития системы ПРО в субботу успешно протестировала ракету-перехватчик, способную поражать баллистические ракеты противника, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

«Сегодня наши ученые создали ракету, которая может атаковать приближающуюся ракету в небе. Лишь четыре-пять стран в мире сделали подобное», — приводит телеканал слова премьер-министра Индии Нарендры Моди.

По данным телеканала, испытания ракеты проходили в районе 08.00 по местному времени на острове Абдул Калам к востоку от побережья штата Орисса.

В ходе испытаний были задействованы две ракеты. Ракета-перехватчик PDV, запущенная с острова, должна была поразить двухступенчатую ракету, запущенную с корабля в Бенгальском заливе.

Организация оборонных исследований и разработок Индии работает над улучшением показателей и качеств ракеты, однако она готова к использованию, сообщили источники телеканала.