Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ираке, а также кипрское урегулирование.

Как передает ТАСС, встреча состоялась в Стамбуле, куда административный глава всемирной организации прибыл в рамках своего первого ближневосточного турне.

Как сообщили в пресс-службе ООН, генсек выразил турецкому лидеру признательность за проведение совместно с Россией конференции по Сирии в Астане в поддержку процесса мирного урегулирования, который ведется под эгидой всемирной организации в Женеве.

«Генеральный секретарь подчеркнул необходимость борьбы с терроризмом и экстремизмом в Сирии, но эти усилия не будут успешны без политического решения, которое поддержит народ страны», — говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи в Стамбуле.

Собеседники также обменялись взглядами на ситуацию в Ираке, где продолжается военная кампания против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Гутерриш подчеркнул, что операция по освобождению Мосула и других районов страны от ИГ не должна обострить межконфессиональные противоречия. По его мнению, необходимо добиться того, чтобы борьба с терроризмом стала «символом национального примирения».

В ходе встречи генсек ООН и турецкий президент «также обсудили ситуацию в кипрском урегулировании», отмечается в сообщении пресс-службы. Каких-либо подробностей состоявшейся дискуссии по этой теме не приводится.

В пятницу Гутерриш на пресс-конференции в Стамбуле выразил надежду, что переговоры между греческой и турецкой общинами Кипра «приведут к прорыву в ближайшем будущем».