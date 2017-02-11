В поселке Локбатан Гарадагского района в жилом здании произошло задымление.
Как передает Qafqazinfo, в здании отключили электричество из-за того, что оно находится в аварийном состоянии и может сгореть в любой момент. Жители были эвакуированы.
В поселке Локбатан Гарадагского района в жилом здании произошло задымление.
Как передает Qafqazinfo, в здании отключили электричество из-за того, что оно находится в аварийном состоянии и может сгореть в любой момент. Жители были эвакуированы.
Дата: 2017/02/11 23:05
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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