Австрийская полиция разыскивает мужчину, который в образе Адольфа Гитлера прогуливается по Браунау-ам-Инн — родному городу немецкого диктатора.

Как передает РИА Новости со ссылкой на издание «Oberösterreichische Nachrichten», молодого человека в костюме времен Гитлера, с характерными усами и прической на боковой пробор несколько раз видели местные жители. По их оценкам, мужчине от 25 до 30 лет.

Очевидцы сообщают, что «двойник» фотографировался на фоне дома, в котором родился Гитлер, а также просматривал журналы о Второй мировой войне в книжном магазине.

В баре, куда наведывается мужчина, он известен как «Харальд Гитлер».

Австрийские правоохранители выясняют все детали этой ситуации и не исключают, что молодому человеку может грозить наказание.

«Прославлять личность Адольфа Гитлера на глазах у других – преступление», — прокомментировали в региональной прокуратуре.