Несколько реактивных снарядов упали в субботу вечером в районе «зеленой зоны» в Багдаде, сообщает саудовский телеканал «Аль-Арабия».

По данным канала, обстрел происходит в эти минуты. Данных о пострадавших не приводится. В районе «зеленой зоны» расположены правительственные учреждения Ирака, а также дипломатические представительства ряда государства, в том числе посольство США.

Ранее в субботу в иракской столице произошли массовые беспорядки, организованные сторонниками шиитского богослова Муктады Садра с призывом реформировать выборы и побороть коррупцию. Полиция, чтобы не допустить демонстрантов к правительственной «зеленой зоне», применила слезоточивый газ, завязались столкновения. По последним данным, жертвами беспорядков стали семь человек.