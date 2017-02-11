Турецкая полиция обнаружила в служебной комнате офицера, арестованного по обвинению в причастности к путчу 15 июля 2016 года, записку с именами и адресами проживания членов ближайшего круга президента страны и вице-премьера.

Как передает ТАСС со ссылкой на агентство Dogan, в записке от руки написаны имена официального представителя президента Ибрагима Калына, главного советника турецкого лидера Мустафы Варанка и вице-премьера Нумана Куртулмуша с их адресами проживания. Записка найдена в комнате подполковника Мурата Коркмаза на территории Командования войск специального назначения в Анкаре.

Офицер ранее был арестован по обвинениям в причастности к путчу и в связи с тем, что был среди военных, которые ворвались в здание Генштаба во время переворота.

Записка была найдена в конверте с другими материалами, на котором было написано «Подготовка к учениям». По данным агентства, прокуратура предварительно считает, что имена политиков были неспроста указаны в этих бумагах.

Путчисты, вероятно, планировали их похитить. Обыск в комнате подполковника был санкционирован судом в рамках расследования попытки путча.

15 июля группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота.