НАТО, по мнению 21 процента граждан Азербайджана, является для них защитой, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные американской компанией Gallup.

Согласно опросу, 16 процентов азербайджанских респондентов считают Североатлантический альянс угрозой, а 44 процента не воспринимают его ни как защиту, ни как угрозу.

Кроме того, согласно результатам опроса, 37 процентов граждан Грузии воспринимают НАТО как защиту, 8 процентов — как угрозу, 35 процентов не согласны ни с одним, ни с другим утверждением.

В Армении на защиту НАТО полагаются 8 процентов граждан, угрозой её считают 20 процентов, а 38 процентов не считают альянс ни угрозой, ни защитой.

Опрос проводился по телефону в течении 2016 года. В нем участвовали по тысяче человек старше 15 лет из каждой страны.