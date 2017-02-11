Число освобожденных с начала года от террористов группировки «Исламское государство» (ИГ) населенных пунктов в Сирии увеличилось до 45.

Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

«За сутки под контроль правительственных войск перешло 24,5 квадратных километра территории. В общей сложности с 1 января 2017 года освобождено 1 тысяча 381,7 квадратных километра. Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации «Исламское государство», увеличилось до 45″, — говорится в бюллетене.

Также за сутки подписано шесть соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Бсейрин, Зор-Джидит, Хайялин в провинции Хама, населенных пунктов Эль-Мохаммадия, Аль-Аббади (Гурайфа) в провинции Дамаск, а также населенного пункта Дахр-Мардж-аль-Ката в провинции Хомс.

Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1 тысячи 228. Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Число вооруженных формирований, заявивших о приверженности перемирию в соответствии с соглашением от 27 февраля 2016 года, не изменилось и остается на уровне 110 отмечается в бюллетене.