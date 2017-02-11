Вчера, 10 февраля, меня забанили на сайте русских националистов «Спутник и Погром», где я уже несколько месяцев успешно громлю идейные позиции русских шовинистов и националистов. Ответом на проигрыш шовинистов в идейной борьбе стало блокирование руководством этого сайта моего входа на сайт. Тут же руководство сайта запустило 11 февраля антиазерлийскую и ложную по существу статью Григория Миронова под провокационным названием «Талышский сепаратизм». Этим самым руководство сайта хочет создать впечатление, что у меня якобы нет аргументов для участия в дискуссии по этой статье. Это подлый ход со стороны руководства сайта, которое боится честной дискуссии со мной. Некоторые участники дискуссии догадались, что меня заблокировали, и обратились к руководству сайта с просьбой о моем разблокировании. Но этого не произошло. Поэтому отвечу им здесь на сайте Minval.az.

Статья под провокационным названием «Талышский сепаратизм» фактически пропагандирует сепаратизм в Азербайджане. В статье сплошь неверная информация по истории Азербайджана.

Кто такие в этническом плане талыши? Талыши это потомки племени каспиев. Кто такие каспии? Каспии это тюркоязычное население, которое происходит от племени «кас» и известно на территории Азербайджана еще со второго тысячелетия до н.э. В сборнике “Qarabağ dünən, bu gün və sabah”, изданном в 2002 году со стороны QAT (Qarabağ Azadlıq Təşkilatı), в статье покойного ученого Джафара Джафарова “Arsak sözünün etimologiyası” дается пояснение и этнонима «кас».

В античных источниках греческих авторов есть упоминание этнонима «кас». Однако греки представили этот этноним не полностью, сокращенно, редуцируя начальное «а». Поэтому в оригинале этот этноним должен звучать не как «кас», а как «акас». Далее Джафаров поясняет и смысл самого этнонима «акас», представляя его как «ак – ас», что на тюркском означает «белый ас». «Ас» или «Аз» есть название одного из самых древних тюркских этносов, который широко расселился и на Алтае, и в Средней Азии, и на Кавказе. В Сибири известно также племя «желтых ас»-ов. Так вот, именно племя «белых ас»-ов и находится в основе народа «азер» или «аз-ер», что означает «аз»-ский «муж, воин». Топоним «Азербайджан» означает «Аз» — название тюрского этноса, «ер»- муж, воин, «бай» имеет в качестве одного из основных смыслов значение «бог», «джан» — означает местность. Итак, топоним «Азербайджан» означает «место, где пребывает бог народа аз».

Аналогично, этноним «сак» на само деле должен быть в виде «асак» или «ас-ак», что означает на тюркском «ас белый». Таким образом, и «акас» и «асак», или «кас» и «сак» обозначает один и тот же народ белых асов, одним из ответвлений которого есть мы, азерлийцы.

Так вот, происходящие от «кас»ов каспии известны в древнейшую эпоху на территории от города Каспи (в нынешней Грузии) до Апшерона, дальше территория каспиев поворачивает на юг проходит по Талышу, южному побережью Каспия, и продолжается на восточном побережье Каспия. Каспии были достаточно мощным племенем и составляют одну из базовых основ этноса «Азер», в том числе и его неотъемлемой части известной ныне под названием «Талыш». На мощь племени каспиев указывает и то, что от имени племени каспиев и происходит название моря Каспий.

В 1983 году в «Тезисах молодых ученых Института истории АН Азербайджанской ССР и исторического факультета АГУ» (ныне БГУ) был представлен материал Рауфа Меликова, который нашел сведения о каспиях в древнеегипетских папирусах 5 века до нашей эры. Так вот, именник каспиев, имеющийся в древнеегипетских папирусах 5 века до н.э., содержит имена, смысл которых дешифруется на основе тюркского языка. Иначе говоря, как не крути, но каспии есть тюркский народ. От этого народа и происходят сельджуки, современные азерлийцы, туркманы, талыши и мазендеранцы.

В 7 веке до н.э. западнее Талыша появляется ираноязычное племя кадусиев, которое устанавливает контроль над областью южных каспиев. Каспии платили дань кадусиям, но сами кадусии на побережья Каспия не селились, то есть не происходило генетического смешения кадусиев с южными тюрками-каспиями, от которых затем и произошли талыши и мазендеранцы в Иране. Процесс смены языка у южных каспиев с тюркского азерийского на иранский происходил медленно и завершился лишь в начале нашей эры. Этот процесс иранизации был связан с распространением зороастризма. Учение азерлийца Зороастра, в котором основная обрядность была взята у каспиев, было переведено на парфянский язык и в Сасанидском государстве это учение стало государственной религией. Воздействие этой государственной религии на парфянском иранском языке, а также относительная географическая, климатическая изолированность территории южных каспиев от остальных каспиев и стали основными причинами иранизации по языку южных каспиев, в результате чего и произошли талыши и тапуры (ныне мазендеранцы). Таким образом, талыши и мазендаранцы есть генетические азерлийцы-тюрки, которые лишь сменили язык, но сохранили свою тюркскую азерлийскую генетическую природу. В этом смысле талыши есть неотъемлемая часть 90-миллионного азерского этноса. В связи с этим нет никаких оснований для следующего утверждения в рассматриваемой статье: «Несмотря на политику ассимиляции Азербайджана, которую некоторые российские эксперты считают одной из самых мощных в экс-СССР, численность талышей растет». Нынешний совершенно естественный процесс перехода по вполне прагматическим соображениям талышей на азерийский язык обучения есть не ассимиляция, а восстановление исконного азерийского тюркского языка талышей, как потомков южных тюрок-каспиев.

Также абсолютно некомпетентно откровенно глупое утверждение в статье: «Только в XIII веке, во времена монгольского завоевания, число тюрков на территории нынешнего Азербайджана увеличивается, и во времена Сефевидов (XVI–XVIII века) местное иранское население постепенно, но окончательно переходит на тюркский язык». Нет господа, история тюркского языка на территории Азербайджана уходит в тысячелетия до н.э. В Азербайджане в древний период не было местного «иранского» населения, чтобы ему уже в средние века переходить за пару веков на тюркский язык. Это переход за столь короткий срок просто невозможен. Например, до сих пор на Апшероне есть несколько селений татов, которые переселились еще в 5 веке из Ирана, и которые до сих пор используют иранский язык. Почему же они до сих пор окончательно не ассимилировались по языку, проживая в гуще тюркского населения?

Также ложью в статье является утверждение, что в 1937 году якобы на просьбу талышей о создании автономии: «Ответом стала тюркизация (в том числе и других народов Азербайджанской ССР). В 1937 году запрещено преподавание на талышском». О какой тюркизации талышей можно говорить в 1937 году, если в это время тюркские патриоты под клеймом пантюркистов тотально репрессировались, расстреливались, ссылались во всех тюркских регионах СССР, но активнее всего в Азербайджане? Именно в это время со стороны Сталина было дано указание о ликвидации самоназвания азерлийцев «тюрк», и замены его на искусственное «азербайджанец». О какой вообще «тюркизации» талышей может идти речь в 1937 году, если в самом Азербайджане все тюркское подвергалось самому разнузданному преследованию со стороны советских властей? В это время запрещались даже наши национальные музыкальные инструменты как якобы наследие буржуазной эпохи.

Или другой неверный пассаж статьи: «В 1993 году, на волне политического кризиса, на несколько месяцев создана Талыш-Муганская Автономная Республика, со своей символикой и армией. Возглавил образование полковник Аликрам Гумбатов. Но пришедший к власти в Баку Гейдар Алиев арестовал Гумбатова и многих талышских активистов, талышская партия попала под запрет, а центральные власти продолжили советскую тюркизацию. В ответ талышское самосознание населения юго-восточного Азербайджана стало расти». Опять ложь. Да, в 1993 году Аликрам Гумбатов с кучкой солдат пытался демонтировать органы власти в южном регионе республики и объявить как минимум талышскую автономию. И что власти республики должны были делать в ответ на сепаратизм? Направить войска? Почему бы и нет. Но войска не были направлены. Само гражданское талышское население поднялось, заблокировало по периметру военную базу и добилось ухода этой кучки обманутых мятежников. Лишь после этого совершенно заслужено провокатор Гумбатов был арестован и посажен в кутузку. В дальнейшем, отсидев сроки, эти сепаратисты досрочно были отпущены. Они переехали в Россию и там занялись антиазерлийской пропагандой, сотрудничая при этом с армянскими спецслужбами. Сегодня само талышское население Азербайджана открыто выражает свое презрение к этим предателям.

Сегодня в Азербайджане сложная экономическая ситуация. Мы переживаем очередной периодический капиталистический кризис. Руководство страны пытается преодолеть кризис на пути реформ. Но это требует время. В связи с кризисом в ряде районов республики были выступления протеста, в том числе и в южных регионах. В статье и это отмечают, но крайне тенденциозно и провокационно: «Как говорит Баку, исключительно на экономической почве: протестующие возмущались повышением цен, подорожанием бензина и продуктов питания. Выступления подавил азербайджанский спецназ. Но вызвать митинги мог национальный фактор. Многолетнее угнетение заставляет людей чувствовать себя людьми второго сорта. Потому нет никакого сомнения, что талыши еще покажут себя в политической жизни Азербайджана». Обратите внимание, указывая верно на экономическую причину волнений, автор статьи тут же выдвигает версию национального фактора. А затем эту версию уже представляет как основную причину волнений. Иначе говоря, автор статьи желаемое выдает за действительное, стремясь внушить талышам, что их права ущемляются и поэтому им надо восставать на национальной почве. Что это есть? Это есть открытая провокация и вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Талыши сегодня в школах имеют возможность изучать талышский язык. Однако преподавание идет на азерийском языке по желанию родителей, поскольку это жизненная потребность самих талышей. Талыши это генетические тюрки-азерлийцы и переход их на азерийский язык есть лишь восстановление исконного тюркского языка талышей-каспиев. Пусть провокаторы в других странах знают, что мы не подарим им ни талышей, ни лезгин, ни аваров, ни какие-либо иные этносы Азербайджана, потому что это наше национальное богатство, которым мы особо дорожим.

Азер Гасанли