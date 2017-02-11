Бакинское транспортное агенство направило 15.11.2016 года ряд предложений в Кабмин для обеспечения безопасности во время уборки улиц.

Как сообщили в агентстве, предложения касаются обеспечения безопасности и соблюдения правил охраны труда во время уборки и подметания дорог, отражения этих вопросов в нормативно-правовых актах, а также использования подметательно-уборочной техники на автодорогах с высоким скоростным режимом.

Указанные предложения были сочтены целесообразными со стороны соответствующих государственных структур. Кабмин поручил Минюсту разработать совместно с соответствующими госструктурами предложения для отражения этих вопросов в нормативно-правовых актах.