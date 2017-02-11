Исполнитель теракта в районе Ортакёй Абдулкадир Машарипов арестован решением суда района Чаглаян в Стамбуле, сообщает агентство Anadolu.

Отдел по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула ранее завершил расследование дела Машарипова, и направил дело в суд.

Маширипов признан виновным в «попытке свержения конституционного строя», «участии в деятельности террористической организации», «преднамеренном убийстве более одного лица».

Машарипов, убивший в новогоднюю ночь 39 человек в клубе Reina, был захвачен 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле.

Наряду с Машариповым были задержаны еще четыре человека: три женщины и один мужчина. В числе задержанных — граждане Кыргызстана, Египта, Сенегала и Сомали.