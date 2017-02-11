В Баку началась бесплатная стерилизация и кастрация бездомных собак и кошек в центре Лейлы Алиевой, который недавно открылся в Гарадагском районе.

Животных нужно привозить самим. Номер центра: (012) 5656655. Записываться на стерилизацию необходимо заранее.

Напомним, что фундамент Центра ухода за бездомными животными IDEA был заложен в октябре 2014 года. Центр предназначен для обследования и лечения бездомных животных в Баку и на прилегающих территориях, а также для их временного содержания. Центр открылся 10 ноября 2016 года.