Дежурный мемориала памяти политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту Григорий Симаков сообщил, что в ночь на 11 февраля мемориал был разграблен муниципальными сотрудниками, передает Газета.ру со ссылкой на «ОВД-Инфо».

По его словам, сотрудники «Гормоста» с применением силы к дежурным очистили территорию мемориала.

После того как дежурные пошли в сторону ОВД Китай-город, чтобы сообщить о произошедшем, их встретил автомобиль одного из сотрудников «Гормоста» Дмитрия Зайцева.

Из автомобиля с криками «Забирайте» выбросили часть личных вещей, которые унесли с мемориала на мосту.

На Большой Москворецкий мост в Москве регулярно приходят работники муниципальных служб и убирают вещи, которые люди приносят к мемориалу памяти Бориса Немцова. Мемориал создан на месте, где политик был убит.