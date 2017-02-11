В Грузии в селе этнических азербайджанцев проведена акция протеста.

В Марнеульском районе Грузии, в расположенным на границе с Арменией селе Тезекенд где компактно проживают азербайджанцы проведена акция протеста.

Как сообщает АПА, причиной акции стало ужасающее состояние дорог села.

Протестующие сообщили, что в дождливую погоду передвигаться по этим дорогам невозможно. Собравшиеся в центре села, жители говорят, что даже автомобили не могут проезжать по этим дорогам: «Машины скорой помощи не могут проехать к больным».

Председатель муниципалитета Марнеульского района Неби Абдуллаев подтвердил плохое состояние дороги в приграничном селе Тезекенд, и сообщил, что это связано с прокладкой линии питьевой воды: «Мы провели земляные работы для прокладки линии питьевой воды, но погодные условия внезапно ухудшились. Как только погода улучшится, работы будут завершены, соответствующие структуры засыплют гравием дороги села, движение восстановится».

Председатель муниципалитета добавил, что к 2018 году ожидается асфальтирование дорог в селе Тезекенд.