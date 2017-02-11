Сирийские войска при поддержке авиации Военно-космических сил РФ освободили от террористов ИГИЛ населенный пункт Тадеф, сообщает «АиФ»со ссылкой на Минобороны России.

Это произошло сегодня, 11 февраля, при наступлении на северо-востоке провинции Алеппо. Освобожденный от боевиков населенный пункт был их наиболее укрепленным форпостом на подступах к городу Эль-Баб.

В результате операции правительственные войска САР вышли на согласованную с Турцией линию разграничения с формированиями Свободной сирийской армии.

Также удалось полностью взять под контроль дорогу в направлении города Ракка, по которой к террористам «Исламского государства», находящимся в Эль-Бабе, поступали оружие и боеприпасы.

В районе Тадефа сирийские войска уничтожили более 650 боевиков, два танка, четыре БМП, 18 автомобилей повышенной проходимости с тяжелым вооружением, семь минометов и шесть «джихад-мобилей».