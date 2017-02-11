Суд Каира по срочным делам вынес постановление о запрете деятельности в стране экстремистской группировки «Хасм», близкой к уже запрещенному и признанному в Египте террористическим движению «Братья-мусульмане».

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя каирского суда, таким образом суд удовлетворил поданный несколько месяцев назад иск известного адвоката Ашрафа Фархата. В своем иске Фарахат указывал на необходимость запрета деятельности «Хасм», которая «брала на себя ответственность за многие террористические акты, совершенные на территории Египта».

В частности, эта группировка заявляла о своей ответственности за покушения на бывшего Верховного муфтия АРЕ Али Гумаа и на помощника Генерального прокурора страны Закарию Абдель Азиза.