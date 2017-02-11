Основатель Facebook Марк Цукерберг похвастался новым способом взаимодействия с виртуальной реальностью — перчатками от связанного с соцсетью бренда Oculus, передает Korrespondent.

Он разместил фотографии из поездки в научно-исследовательскую лабораторию Facebook в Редмонде, штат Вашингтон, где работают над созданием новых интерфейсов для VR, пишет The Verge.

«Мы работаем над новыми способами, позволяющими привнести руки в виртуальную и дополненную реальности. С этими перчатками вы можете рисовать, печатать на виртуальной клавиатуре, и даже бросать паутину, как Человек-паук», — написал Марк Цукерберг.

Марк Цукерберг не поделился техническими характеристиками перчаток виртуальной реальности или примерными сроками появления на рынке коммерческого продукта на основе нынешнего прототипа.