Хиджабы станут постоянной частью ассортимента британских универмагов Debenhams, это первая крупная торговая сеть, начинающая продажу традиционной одежды для мусульман в Великобритании, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Как пишет газета, широкий выбор традиционной одежды и головных уборов для мусульман будет в нескольких магазинах в Лондоне, Манчестере и Лестере. В частности, в центральном магазине на лондонской Оксфорд-стрит специальный отдел для продажи платьев, костюмов, платков, хиджабов и аксессуаров будет работать под брендом Aab – международного производителя «современной и скромной женской одежды».

«Это шаг к созданию продукта (ассортимента товаров), который соответствовал бы широким потребностям клиентов. Добавив в ассортимент высококачественную линейку модной одежды, мы сможем предложить нашим клиентам коллекции, соответствующие уровню международных рынков», — цитирует издание представителя Debenhams Джанетт Уитхиар.

При этом руководство Aab отмечает, что намерено расширить партнерство с Debenhams и открыть отделы традиционной одежды в универмагах сети за пределами Британии: в Дубае, Кувейте, Саудовской Аравии, Бахрейне, Иране, Индонезии и Малайзии.

«Мы открыли компанию Aab почти десятилетие назад как бренд, призванный переопределить принципы умеренной модной одежды, а также бренд одежды на каждый день. Партнерство с Debenhams открывает для нас замечательные возможности», — приводит Daily Mail слова создателя и креативного директора Aab.

Ранее британские торговые сети уже предпринимали попытки продавать одежду для мусульман. В марте 2016 года Marks & Spencer продавал буркини – закрывающие все тело и голову (кроме лица) купальники для мусульман. В 2014 году сеть John Lewis продавала хиджабы в отделах детской школьной формы в Лондоне и Ливерпуле.