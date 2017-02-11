Физиологи Колумбийского университета заявили, что нашли способ, который позволяет замедлить старение мышц

Как передает Telegraf.com.ua, ученые пришли к выводу, что ключевой компонент, обеспечивающий выносливость мышц, это гормон остеокальцин, который производят кости.

Исследователи провели эксперимент на мышах. Грызуны должны были бежать по дорожке в течение 40 минут. У животных, возраст которых составлял три месяца, уровень гормона был в четыре раза выше, чем у тех, кому исполнилось двенадцать.

Ученые сделали более «пожилым» мышам инъекции остеокальцина, после чего их показатели сравнялись с показателями трехмесячных грызунов.

По мнению исследователей, в организме людей с возрастом происходят похожие процессы: причем у женщин и у мужчин это случается в разное время. В случае с прекрасной половиной человечества снижение выработки остеокальцина наблюдается с 30 лет, в то время как у мужчин — с 50-ти.

Исследователи выяснили, что главной функцией остеокальцина является помощь мышечным тканям усвоить глюкозу и жирные кислоты во время физических упражнений.