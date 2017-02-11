Сегодня в Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова прошло служебное совещание.

Как передает сайт Минобороны, на совещании приняли участие заместители министра, командиры родов и частей войск Вооруженных сил, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, командиры объединений и соединений, а также с помощью виде-связи были привлечены командиры прифронтовых воинских частей и другие офицеры.

Министр довел до сведения личного состава поручения президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также провел анализ ситуации на фронте и подчеркнул предстоящие задачи.

Генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие указания по усилению служебно-боевой деятельности командиров и начальственного состава всех категорий, в особенности боевой готовности подразделений находящихся на позициях, всестороннее обеспечение системы обороны и в связи с усовершенствованием боевого дежурства и боевой подготовки войск.

На совещании было отмечена важность использования примеров героизма при повышении морально-психологического состояния личного состава, и воспитания военнослужащих в духе безграничной преданности Родине, государству и Верховному главнокомандующему.

Министр обороны поставил перед участниками совещания задание по постоянному отслеживанию деятельности противника на прифронтовой линии, сохранению военного преимущества и инициативы во всех направлениях, а также по незамедлительному эффективному ответу на враже6ские диверсии.