Иран может разрешить России использовать воздушное пространство страны для поддержки наземных операций в Сирии. Как сообщает RT, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

«Совместная кооперация Ирана и России по борьбе с терроризмом в Сирии имеет обширные и широкие масштабы. В случае необходимости и объявления военными чиновниками страны подобной необходимости, есть вероятность предоставления российским самолетам возможности пролета через воздушное пространство Ирана для поддержки наземных операций в Сирии», — заявил Шамхани.