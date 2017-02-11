«Не нужно политизировать вопрос Александра Лапшина», — заявил заместитель главы Администрации президента Азербайджанской Республики, завотделом по внешним связям Новруз Мамедов в интервью АПА.

Н.Мамедов сказал, что это правовой вопрос между государствами: «Соблюдение закона является важным для мира вопросом. В этом случае, межправительственное сотрудничество является более искренним. Это вопрос, который нашел свое отражение в международном праве. Здесь видны тенденции, направленные на нарушение межгосударственных отношений. Россия — большое государство. Между Россией и Азербайджаном налажены тесные связи, которую имеют большую историю. За эти годы мы взяли самые лучшие основы процессов, идущих на протяжении 2 веков, построили сотрудничество между двумя странами. Дружба между двумя странами, тесное соседство и стратегическое партнерство построены на прочном фундаменте. Нанести удар по отношениям между двумя этими странами невозможно. Эти территории – территории Азербайджана. Желающие поехать на эти земли лица должны получить согласие Азербайджана. Если мы не дали разрешение, значит это является нарушением права».