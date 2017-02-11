«Укроборонпром» розробив нове озброєння для ВПС України. Ракети 57-мм призначені для ураження наземних цілей.
Добра робота, хлопці! pic.twitter.com/JrO5y6Kzb4
— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 февраля 2017 г.
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