1483561243_poroshenko_337Президент Украины Петр Порошенко заявил о разработке нового вооружения, а именно 57-миллиметровых ракет для Военно-Воздушных Сил Украины.
«Укроборонпром разработал новое вооружение для ВВС Украины. Ракеты 57-мм предназначены для поражения наземных целей. Хорошая работа, ребята!» — написал глава государства в Twitter.
При этом президент опубликовал видео, на котором показано применение нового вооружения боевым вертолетом во время испытания.