В ходе спецопераций в Алма-Ате и Алма-Атинской области нейтрализована деятельность двух радикальных групп, 15 человек задержаны по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

«Комитетом национальной безопасности совместно с органами внутренних дел в период с 13 по 24 января в городе Алма-Ата и близлежащих районах Алма-Атинской области проведена серия специальных операций. Нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в ходе спецопераций арестованы 15 человек, они подозреваются в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжигании религиозной вражды и незаконном хранении оружия.

«При обысках по местам жительства задержанных изъяты пять гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием», — отмечается в сообщении.

В декабре 2016 года в Казахстане задержали 33 подозреваемых в экстремизме.