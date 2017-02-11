Индийский министр рассказала, что приказала полиции пытать подозреваемых в изнасиловании и заставила их молить о пощаде, сообщает Би-би-си.

«Насильников нужно пытать перед их жертвами, пока они не начнут молить о прощении», — заявила Ума Бхарти, министр водных ресурсов, агитируя за местного политика в штате Уттар-Прадеш.

Она вспомнила печально известный случай, когда в июле 2016 года женщина и ее дочь стали жертвами группового изнасилования в Буландшахре, заявив, что тогда правительство штата не смогло обеспечить соблюдение правосудия.

«Насильников нужно повесить вниз головой и бить, пока у них кожа не слезет», — передают местные СМИ слова министра. «Соль и перец чили нужно втирать им в раны, пока они не закричат», — убеждена она.

Бхарти заявила, что когда она была главным министром штата Мадхья-Прадеш в 2003-2004 годах, она выбрала именно такой подход.

«Я говорила полицейским повесить насильников вверх ногами и бить их так сильно, чтобы они взвыли. Я говорила женщинам смотреть на это через окна полицейского участка», — сказала она.

По ее словам, когда один полицейский запротестовал, она ответила, что люди, «ведущие себя как дьяволы, не могут иметь прав человека. Их головы нужно отрезать, как Раване».

Равана — злой король-демон в индуистской мифологии.

Бхарти входит в правящую индийскую партию BJP и раньше также попадала в центр внимания СМИ из-за своих неоднозначных высказываний.

Преступления сексуального характера регистрируются в Индии довольно часто и вызывают растущее возмущение общественности.