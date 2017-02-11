“Соглашусь, что учеников начальных классов слишком загружают домашними заданиями. Вопрос заключается в том, насколько это эффективно”.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель Управления образования города Баку Мехеббет Велиева ASAN Radio.

“В целом, исследования по всему миру показывают, что чрезмерное количество домашних заданий в начальных классах не оказывает положительного воздействия на успехи ребенка на очередных этапах обучения”, – отметила она.

М. Велиева сообщила, что при управлении создан Центр поддержки обучения, который носит цель регулирования работы учителей: “Мы вынесем на обсуждение вопрос домашней нагрузки учеников и дадим рекомендации учителям. Потому что надо признать, что в настоящее время этот вопрос связан в том числе и с собственной инициативой учителя”.

По ее словам, некоторые учителя считают, что это приносит большую пользу ученикам: “Следует учесть, что при чрезмерной учебной нагрузке спустя определенное время ученики теряют интерес к учебе”.

Коснувшись вопроса трудного содержания учебников, М. Велиева подчеркнула, что министерство образования постоянно проводит работы по усовершенствованию содержания учебных пособий.