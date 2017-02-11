

Правила приема в магистратуру Университета «ADA», Бакинского филиала МГУ и Военной академии Вооруженных сил будут отличаться.

Кабинет министров утвердил «Правила приема в магистратуру высших учебных заведений и НАНА».

Эти правила определяют правила приема бакалавров и других получивших высшее образование лиц в магистратуры функционирующих в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики государственных, муниципальных и частных высших учебных заведений и НАНА, пишет АПА.

Бакалавры и другие лица, имеющие высшее образование имеют право принимать участие в этом экзамене. Обучение в магистратурах проводится по госзаказу и на платной основе. Учиться в магистратуре на бесплатной основе можно только один раз.

Бакалавры, которые хотят поступить на специализацию, обучение которой проводится на Азербайджанском языке, могут выбрать английский, немецкий, французский или русский язык. Бакалавры, которые хотят поступить на специализацию, обучение которой проводится на русском языке, могут выбрать английский, немецкий или французский язык. Бакалавры, которые хотят поступить на специализацию, обучение которой проводится на английском (немецком) языке, в качестве иностранного языка могут выбрать только английский (немецкий) язык.

Бакалавры, желающие поступить в магистратуру в Университет «ADA», Бакинский филиал МГУ и Военную академию Вооруженных сил Азербайджанской Республики должны вместо второго этапа вступительных экзаменов пройти приемную процедуру, установленную этими вузами.

Экзаменационные вопросы определяются в соответствии с подготовленными ГЭЦ и согласованными с Министерством образования приемными программами по экзаменационным предметам.

Специальности, которые требуют особых навыков, и специальность «Журналистика» могут выбрать только бакалавры, прошедшие регистрацию на официальном веб-сайте ГЭЦ, принявшие участие в экзамене по выявлению особых способностей и получившие «зачет».