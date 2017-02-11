В учебном году абитуриент сможет несколько раз принять участие в приемных экзаменах по одной группе, которую он выбрал.

Кабинет министров утвердил «Правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики».

Эти правила определяют правила приема студентов в функционирующие в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики государственные, муниципальные и частные высшие учебные заведения, а также в учебные заведения специального назначения, пишет АПА.

Правом поступления в вузы обладают лица, имеющие соответствующий документ государственного образца об окончании полного среднего, среднего специального или высшего образования.

Для участия в конкурсе по приему в вузы абитуриенты должны заполнить на официальном сайте Государственного экзаменационного центра «Электронное заявление абитуриента». Оканчивающие в нынешнем году в Азербайджанской Республике полное среднее образование абитуриенты для участия в конкурсе по приему в вузы должны лично подтвердить «Электронное заявление абитуриента» на официальном сайте ГЭЦ.

Другие абитуриенты должны лично представить документы в созданную Государственным экзаменационным центром Комиссию по приему документов и подтвердить свои заявления.

В Азербайджане экзамены по приему в вузы проводятся по группам специальностей. Абитуриенты могут принять участие во вступительных экзаменах только по одной из I-IV групп специальностей. Кроме того, вне зависимости от участия в экзаменах по одной из I-IV групп специальностей, абитуриент может принять участие и в экзаменах по V группе специальностей. В одном и том же учебном году абитуриент сможет несколько раз принять участие в приемных экзаменах по одной группе, которую он выбрал.

Предметы, которые необходимо сдавать по соответствующим группам специальностей:

I группа специальностей – в соответствии с языком, на котором проводится вступительный экзамен, Азербайджанский или русский язык, математика, физика, химия и иностранный язык. Абитуриенты, сдающие экзамен на Азербайджанском языке, могут выбрать в качестве иностранного языка английский, немецкий, французский или русский язык. Абитуриенты, сдающие экзамен на русском языке, могут выбрать в качестве иностранного языка английский, немецкий или французский язык.

II группа специальностей — в соответствии с языком, на котором проводится вступительный экзамен, Азербайджанский или русский язык, история Азербайджана, география и иностранный язык. Абитуриенты, сдающие экзамен на Азербайджанском языке, могут выбрать в качестве иностранного языка английский, немецкий, французский, русский, арабский или персидский язык. Абитуриенты, сдающие экзамен на русском языке, могут выбрать в качестве иностранного языка английский, немецкий или французский язык.

III группа специальностей — в соответствии с языком, на котором проводится вступительный экзамен, Азербайджанский или русский язык, математика, литература, история и иностранный язык. Абитуриенты, сдающие экзамен на Азербайджанском языке, могут выбрать в качестве иностранного языка английский, немецкий, французский, русский, арабский или персидский язык. Абитуриенты, сдающие экзамен на русском языке, могут выбрать в качестве иностранного языка английский, немецкий или французский язык.

IV группа специальностей — в соответствии с языком, на котором проводится вступительный экзамен, Азербайджанский или русский язык, математика, физика, химия и биология.

V группа специальностей – азербайджанский или русский язык, математика и иностранный язык. Абитуриенты, которые сдают экзамен на азербайджанском языке, в качестве иностранного языка могут выбрать английский, немецкий, французский и русский языки, а абитуриенты, сдающие экзамен на русском языке – английский, немецкий и французский. Выпускники текущего учебного года не имеет право принимать участие на экзамене по V группе специальностей. Они примут участие в конкурсе на основе результатов выпускного экзамена.

Степень предпочтения предметов по группам специальностей определена в нижеследующем порядке:

I группа специальностей – математика, физика, химия, азербайджанский (русский) язык, иностранный язык.

II группа специальностей – математика, география, азербайджанский (русский) язык, иностранный язык, история Азербайджана.

III группа специальностей — азербайджанский (русский) язык, история, литература, иностранный язык, математика.

IV группа специальностей – биология, химия, физика, азербайджанский (русский) язык, математика.

Абитуриенты русского сектора сдадут тестовый экзамен по азербайджанскому языку. Результаты экзамена оцениваются зачетом или незачетом, получившие зачет допускаются к вступительным экзаменам в этом и следующем году.