Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 33 раза, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах и в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджылы Газахского района, Коханеби, Агбулаг Товузского района и Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Шураабад, Мерзили Агдамского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.