Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что не уверена в постоянстве санкционной политики США в отношении России. Однако она договорилась с американской стороной о сохранении санкций в силе до выполнения минских договоренностей.

Об этом шеф евродипломатии заявила в Вашингтоне, где провела ряд встреч в Белом доме и госдепартаменте США.

Федерика Могерини: «Мы договорились, что пока минские договоренности не будут выполнены, санкции останутся в силе. Но я не знаю, продолжит ли это оставаться общей позицией. Как вы не были на моих встречах, я не была в Овальном кабинете, когда президент Трамп звонил президенту Путину».

По ее мнению, вопрос антироссийских санкций является ключевым не только для Европы, но и для США. «Европейцы продолжат быть едиными в этом отношении», цитирует Могерини РИА Новости.