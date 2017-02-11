Как сообщили телеканалу CNN неназванные источники, спецслужбы Соединенных Штатов Америки якобы получили подтверждение наличия у Российской Федерации компромата на Дональда Трампа.

CNN уточняет, что эта информация затрагивает беседы должностных лиц России и россиян, а не касается непристойного поведения Трампа. Источники не рассказали телеканалу о содержании бесед, но отметили, что их даты и участники якобы совпадают с описанными в докладе.

Однако спецслужбы не могут с уверенностью заявлять о том, что в беседах между россиянами речь шла именно о Трампе. Но в то же время они предполагают, что информация собиралась об обоих кандидатах в президенты Америки. Но данные о Хиллари Клинтон озвучивались, а о Трампе – замалчивались, сообщает ТАСС.

Когда представители телеканала попросили пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера прокомментировать последние сообщения, он ответил, что администрация по-прежнему считает сообщения CNN «сфабрикованными» и «вызывающими отвращение».

Ранее портал BuzzFeed, ссылаясь на анонимный источник среди должностных лиц Соединенных Штатов, опубликовал доклад, где было заявлено о якобы наличии у России компромата на Дональда Трампа. Президент Америки назвал эту публикацию фальшивкой. Точно так же отреагировал на ситуацию и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.