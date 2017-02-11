«Фильмы, продублированные на азербайджанский язык, не оправдывают наших ожиданий. Зритель, требующий перевода, не приходит смотреть фильм на родном языке».

Об этом заявил генеральный директор сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде в интервью Репорт.

“Снятые в последние годы азербайджанские фильмы способствовали усилению потока зрителей в кинотеатры. Это стало большим шагом для азербайджанской киноиндустрии и мотивацией для режиссеров. Однако многие выражали недовольство демонстрацией иностранных фильмов исключительно на русском языке. Для удовлетворения потребностей азербайджанского зрителя мы приняли решение о дубляже этих фильмов на азербайджанский язык. Именно поэтому в 2016 году при сети кинотеатров CinemaPlus учредили студию дубляжа Cinemazadeh. В короткие сроки были получены сертификаты от профессиональных иностранных дистрибьюторов. Мы пригласили в студию известных и талантливых актеров и приступили к дубляжу этих фильмов. К сожалению, уже после первых продублированных фильмов я столкнулся с многочисленными негативными отзывами, в которых основная мысль заключалась в том, почему фильмы не демонстрируются на русском языке”, — сказал З. Дарабзаде.

«К сожалению, продублированные фильмы не оправдывают наших ожиданий. Зритель, требующий перевода, не приходит смотреть фильм на родном языке. Я понимаю каждого из вас. Вы не рискуете смотреть иностранные фильмы в переводе, однако поверьте, что они продублированы очень профессионально и озвучены любимыми вами известными азербайджанцами, голоса которых вам близки и знакомы”, — продолжил он.