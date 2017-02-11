Разведка США заявила, что Россия может передать бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена как «подарок» президенту Дональду Трампу, сообщает NBC.

Телеканал сообщил, что эту информацию подтвердил источник в разведке со ссылкой на собранные данные.

В свою очередь сам Сноуден заявил, что подобны сообщения подтверждают, что он никогда не работал на Россию.

«Неопровержимое свидетельство того, что я никогда не сотрудничал с российской разведкой. Ни одна страна не станет торговать своими разведчиками», — написал он в своем твиттере.

В июне 2013 года Сноуден предал огласке секретные материалы о программах слежки в США и Великобритании. В настоящее время он находится на территории Российской Федерации, где получил вид на жительство.