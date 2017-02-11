«Во-первых, Лапшин не является гражданином ни Армении, ни «НКР» (кавычки наши – Minval.az). Взаимоотношения между Беларусью и Арменией становятся то лучше, то хуже. Армения имеет посольства во многих странах, и из-за каждого ухудшения отношений с этими странами, послов обратно не отзывают. Если бы это было так, у нас нигде не осталось бы послов. Послы нужны как раз для того, чтобы сохранять эти отношения», – заявил политолог Александр Искандарян, комментируя звучащие в Армении призывы отозвать посла Армении в Беларуси в связи с экстрадицией блогера Александра Лапшина в Азербайджан.

По его словам, в этом вопросе можно было всего лишь направить ноту из «НКР», а на этом ограничиться. Искандарян также отметил, что причиной экстрадиции Лапшина стали довольно-таки обострившиеся в последнее время отношения между Беларусью и Россией: «Армения и Арцах не имеют никакой связи с делом Лапшина. Беларусь совершила что-то, так как что-то попросил и захотел Азербайджан. И сделано это было на президентском уровне. А в Армении дискуссии по этой теме ведутся на уровне фейсбуковских обсуждений».