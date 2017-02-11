Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о контактах его советника по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России Сергеем Кисляком по вопросу антироссийских санкций, сообщает Associated Press.

Он также добавил, что намерен разобраться в этой ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в частном порядке обсуждал санкции Соединенных Штатов против России с послом Сергеем Кисляком в течение месяца, прежде чем Дональд Трамп вступил в должность президента США.