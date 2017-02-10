На главной концертной сцене страны – во Дворце Гейдара Алиева в четверг, 9 февраля состоялся долгожданный сольный концерт российского юмориста, талантливого актера и певца, самого молодого классика юмора и эстрады Максима Галкина. Об этом сообщает Спутник.

Вначале он исполнил для всех песню, а потом всех поприветствовал.

«Добрый вечер, Баку! Я просто поражен вашим городом. Вы стали городом будущего. Каждый раз во время своего приезда в Азербайджан я удивляюсь тому, насколько быстро он меняется. Он всегда был красив, но как он выглядит сейчас – это просто фантастически», — сказал юморист.

Что было дальше, просто трудно описать. Внезапно Максим Галкин стал говорить с публикой на азербайджанском языке, обратившись к зрителям со словами: «Mənim sevgili bakililarım, mən çox şadam ki bu gün bu səhnədə, bu qəşəng sarayda çıxış edirəm» («Мои любимые бакинцы, я очень рад что выступаю в Баку в этом прекрасном Дворце»). Его слова пришлись всем по душе, многие зрители аплодировали ему стоя.