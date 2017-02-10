Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных мер наказания и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества.

Согласно распоряжению, поручено продолжить меры по модернизации деятельности пенитенциарных учреждений, обновлению инфраструктуры и усовершенствованию механизма управления.

Также с целью организации эффективного контроля над исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества и повышения эффективности управления в этой сфере создается Служба пробации при министерстве юстиции Азербайджана.

Министерству юстиции поручено в течение месяца представить Президенту Азербайджана предложения по организации службы пробации и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.