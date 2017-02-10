Александр Васильев, ведущий проекта «Модный приговор» на Первом российском канале, на своей странице в соцсети заявил, что планирует посетить Азербайджан.

Визит состоится в рамках нового проекта ведущего «Выездная школа Александра Васильева», премьера которой состоится 23 февраля. Поездка будет длиться неделю.

«В программе – обзорная экскурсия по Старому городу, Музей искусств, Центр Гейдара Алиева – архитектурный шедевр работы Захи Хадид, Театр оперы и балета, поездка в Гобустан – заповедник с наскальными рисунками II-III тысячелетия до нашей эры. Вместе мы отправимся в дома, где жили Виталий Вульф и Лев Ландау, посетим антикварные лавочки Старого города, прогуляемся по Приморскому бульвару и научимся готовить кутабы», — отметил ведущий.