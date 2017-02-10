Александр Васильев, ведущий проекта «Модный приговор» на Первом российском канале, на своей странице в соцсети заявил, что планирует посетить Азербайджан.
Визит состоится в рамках нового проекта ведущего «Выездная школа Александра Васильева», премьера которой состоится 23 февраля. Поездка будет длиться неделю.
«В программе – обзорная экскурсия по Старому городу, Музей искусств, Центр Гейдара Алиева – архитектурный шедевр работы Захи Хадид, Театр оперы и балета, поездка в Гобустан – заповедник с наскальными рисунками II-III тысячелетия до нашей эры. Вместе мы отправимся в дома, где жили Виталий Вульф и Лев Ландау, посетим антикварные лавочки Старого города, прогуляемся по Приморскому бульвару и научимся готовить кутабы», — отметил ведущий.
Премьера в Выездной школе Александра Васильева! 23-го февраля мы с моими студентами отправляемся в Баку, где проведём неделю, изучая достопримечательности этого прекрасного города. В программе: ✅ Обзорная экскурсия по Старому городу. ✅ Музей искусств; ✅ Центр Алиева — архитектурный шедевр работы Захи Хадид; ✅ Театр оперы и балета; ✅ Поездка в Гобустан — заповедник с наскальными рисунками 2-3 тыс. до н.э. Вместе мы отправимся в дома, где жили Виталий Вульф и Лев Ландау, посетим антикварные лавочки старого города, прогуляемся по Приморскому бульвару и научимся готовить кутабы. Места в группе ещё есть! Для записи на выездные семинары с Александром Васильевым отправляйте, пожалуйста, заявки по почте 1301770@list.ru Елене Митрохиной. Леночка ответит на все вопросы и пришлёт подробную программу. #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #выезднаяшколаалександравасильева #баку #азербайджан #alexandrevassiliev #fashionverdict #fashionhistorian