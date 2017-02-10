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Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию системы продовольственной безопасности.

С целью обеспечения осуществления в Азербайджане госконтроля всех этапов производства продовольственной продукции будет создано Агентство продовольственной безопасности.

Председатель комиссии

Али Ахмедов – премьер-министр Азербайджана

Члены комиссии:

Министр экономики Азербайджана;

Министр финансов Азербайджана;

Министр здравоохранения Азербайджана;

Министр сельского хозяйства Азербайджана;

Председатель Госкомитета стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана;

Председатель Госкомитета по имущественным вопросам Азербайджана;

Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.