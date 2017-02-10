Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию системы продовольственной безопасности.
С целью обеспечения осуществления в Азербайджане госконтроля всех этапов производства продовольственной продукции будет создано Агентство продовольственной безопасности.
Председатель комиссии
Али Ахмедов – премьер-министр Азербайджана
Члены комиссии:
Министр экономики Азербайджана;
Министр финансов Азербайджана;
Министр здравоохранения Азербайджана;
Министр сельского хозяйства Азербайджана;
Председатель Госкомитета стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана;
Председатель Госкомитета по имущественным вопросам Азербайджана;
Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.